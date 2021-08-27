İhlas Haber Ajansı

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Emre Gül, imza gününde Bursalı okurlarıyla buluşuyor

Genç okurların ilgiyle takip ettiği Emre Gül, 28 Ağustos Cumartesi günü BKMKİTAP İstanbul yolu şubesinde imza gününde kitapseverlerle bir araya geliyor.


Bursalı okurları yazarlarla buluşturan BKMKİTAP, 28 Ağustos Cumartesi günü yazar Emre Gül'ü İstanbul yolu şubesinde ağırlıyor. 7'den 70'e tüm okurları sevdikleri yazarlarla bir araya getiren BKMKİTAP, devam eden imza günleriyle yazar-okur buluşmalarını sürdürüyor. Genç okurların en sevdiği yazarlardan biri olan Emre Gül'ün imza günü saat 14:00'de başlayacak.

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