Emsal karar sayesinde çiftçiler iptal edilen prim günlerini geri alabilecek

İptal edilen günlerin geçerli sayılması için açılan davada verilen emsal kararla vatandaşlar prim günlerini geri alabilecek.

Bursa ve ilçelerinde emekli olmayı bekleyen çiftçilerin Tarım Bağ-Kur günleri SGK tarafından iptal edilince üreticilerin emekli olma beklentileri zora girmişti. Mahkemenin verdiği emsal kararla iptal edilen prim günleri çiftçiye geri verilirken, günleri dolanlar emekli olabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat İlknur Peker, “Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan hatalı bir işlemden dolayı çiftçilerimizin Bağ-Kur prim günleri iptal olmuştu. Biz de Bursa Yenişehir'de yaşayan bir çiftçimiz adına açtığımız davayı kazandık. Mahkeme, vatandaşın iptal edilen günlerinin geçerli sayılması yönünde bir karar verdi. Bu aldığımız karar, emsal bir karar olmuş oldu. Bundan sonraki süreçte prim günleri iptal olan vatandaşlar dava açtıkları takdirde prim günleri sayılacak ve emekli olma günleri dolduysa emekli olabilecekler. Bu durumda olan vatandaşlarımızın dava açması gerekiyor. Bu aldığımız karar, emsal bir karar olmakla beraber otomatik olarak tüm vatandaşlarımız açısından geçerli değil. Herkesin kendi davasını açıp kararını alması gerekiyor” diye konuştu.