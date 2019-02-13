En çok yerli futbolcu oynatan kulüp Bursaspor

Bursaspor, şu ana kadar Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en çok yerli futbolcuya şans veren kulüp oldu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'de sezon başından beri oynadığımız tüm müsabakalarda yerli oyunculara en fazla şans veren kulübüz. Ligde 11 bin 518 dakika ile Türk oyunculara en çok şans veren kulübüz. 16 yerli oyuncuya süre verdiğimiz bu sezonda, bu alanda da lideriz. Altyapımız olan Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nden, A takım geniş kadromuzda 16 oyuncu yer alıyor ve takımımızın yaş ortalaması ise 22.5'dir. Tüm Spor Toto Süper Lig maçlarına ortalama 7 Türk oyuncuyla çıkıyoruz. Beraberinde, bu 7 oyuncunun 2.5'i altyapı kökenlidir" ifadelerine yer verildi.