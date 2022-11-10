En güzel Bursa görüntüleri ödüllendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bursa'nın Yunan işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Reels Yarışmasında dereceye girenler ödüllerine kavuştu.

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılında dijital medya kullanıcılarının zengin, kaliteli içerik üretmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen, ‘100. yılında tarih, doğa ve şehir' temalı Bursa Reels Yarışmasının kazananları belirlendi. Bursa'nın tarihi ve doğal güzellikleri ile şehir hareketliliğini kendi bakış açılarıyla görüntüleyen 125 katılımcının eserleri, Bursa Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Arzu Tan Bayraktutan, Sanat Uzmanı Osman Gençağa Yiğitoğlu, Yönetmen Hüseyin Mücahit Pehlivan, Görsel Sanat Yönetmeni Emir Bahadır Altun ve Fotoğraf Sanatçısı Adem Akçora'dan oluşan jüri tarafından titizlikle değerlendirildi. Yarışmanın birincisi seçilen Mert Barkın 10 bin TL'lik ödülün sahibi olurken, ikinci Fatih Uzun 8 bin TL ve üçüncü Selvi Türk Şengör 5 bin TL'lik para ödülü kazandı. Mansiyon ödülüne layık görülen Vedat Dumanlı, Hatice Erdem ve Cihan Çimen ile Jüri Özel Ödülününe değer görülen Nilgür Sözgen de bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Tekstil Müzesi'nde düzenlenen ödül törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.

Şehri yeniden keşfettim

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 50 yılı aşkın süredir Bursa'da yaşamasına rağmen, yarışmaya katılan videoları izleyince adeta şehri yeniden keşfettiğini söyledi. Eskiden şehirde neler olup bittiğini öğrenmek için gazete çıkmasını beklediklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Bugün ise hayat tamamen sosyal medyada dönüyor. Bizim bu yarışmadaki amacımız da bu şehrin sahip olduğu güzelliklere sahip çıkmak, ileriye taşımak ve bunları dünya ile buluşturmaktı. Bunun yolu, yöntemi de artık sosyal medya mecraları. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.