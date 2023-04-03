En güzel hat, ebru ve tezhip eserleri depremzedeler için açık arttırmaya çıkarıldı

Bursa'da depremzedeler için bir araya gelen hat sanatçısı Mahmut Şahin ve talebeleri yaptıkları eserleri, açık artırmayla satışa koydu. Somuncu Baba Vakfı"nın organize ettiği hayır mezadında hat, tezhip ve ebru gibi gelenekli sanatlardan 60 eser açık artırma ile hayırseverlere verildi. Gecede toplanan 200 bin liralık yardım, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yetimlerin barınma, giyim, gıda gibi birçok ihtiyacını karşılayacak.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 11 ilde yaralar tüm hızıyla sarılırken, Marmara bölgesinden birçok hat sanatçısı da yıkımın en çok meydana geldiği Hatay için kolları sıvadı. Bursa Somuncu Baba Vakfı'nın düzenlediği hayır mezadında çok sayıda hat sanatçısının eseri satışa sunuldu. Eser sahiplerinin çalışmalarını bağışladığı mezatta, gelenekli sanat meraklıları da depremzede yetimlere gidecek hayır için bol bol pey verdiler. Hayırseverlerin büyük ilgi gösterdiği Hattat Mahmut Şahin"in instagram mezadında, birbirinden değerli el yapımı eserler yeni sahiplerini buldu. Paha biçilmez eserlerden gelen yaklaşık 200 bin lira ise Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki depremzedelerin barınma, gıda, giyim gibi bir çok ihtiyacını karşılamak üzere gönderilecek.

Kültür Bakanlığı hat sanatçısı Mahmut Şahin, “Deprem felaketinden sonra Türkiye'de bir dayanışma hareketi başladı. Herkes elinden geldiğini yaptı. Bizler de sanat ehli olarak, eserlerimizi depremzedeler için satışa koyarak 'hayırda yarışalım' dedik. İlk günden beri 420 eser bana ulaştı ve bu eserlerin bir kısmını başka kurumlar ile infak yaptık. Şimdi ise Bursa Somuncu Baba Vakfı'nda bu etkinliği Hatay Kırıkhan'da bulunan depremzedeler için konteynır, gıda gibi yardım malzemeleri için mezat düzenliyoruz. 60 adet eserimiz var. Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Almanya Köln'den birçok öğrencinin, usta ismin hazırladığı ebru, hat, tezhip gibi sanat eserlerini açık artırmayla satışa sunduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hat Sanatı öğrencisi Ali Özden, “Hayra vesile olmak çok güzel bir şey. Yaklaşık 6 eserim var burada. Allah nasip ederse Hatay Kırıkhan ilçesinde bulunan depremzedeler için bu eserleri satışa sunduk. Eseri veren de, alan da hayırda yarıştı” dedi.

Somuncu Baba Vakfı yetkilileri Ramazan ayında deprem bölgesi için yardım organizasyonlarının devam edeceğini bildirdi.