En güzel kareler ödüllendirildi

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 17'incisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasında dereceye giren yarışmacılar ödüllerini aldı.

Fetih Şenlikleri'nin en güzel karelerinin belirlendiği fotoğraf yarışması, dijital (sayısal) ve dron fotoğrafları kategorisinde gerçekleştirildi. Yarışmaya 45 kişi 558 eserle başvuru yaptı. Nisan ayı boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde çekilen fotoğraflar jüri üyeleri Alper Keskin, Ergun Karadağ, Gülşah Cebelli Öncel, Galip Çetiner, Prof. Dr. Oktay Çolak, Özcan Taras, Serpil Savaş ve Fahrettin Beceren tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda sayısal (dijital) kategorisinde birincilik ödülü Ömer Koşukavak'ın olurken, ikincilik ödülü Ahmet Turan Biter'in, üçüncülük ödülü ise Şevki Karaca'nın oldu. Mansiyon ödüllerini ise Alaattin Şenol ve Meral Kızrak kazandı. Dron fotoğrafı kategorisinde ise birincilik ödülünü Ahmet Aslan elde ederken, ikincilik ödülü Murat İbranoğlu, üçüncülük ödülü ise Ahmet Çetintaş'ın oldu. Mansiyon ödüllerini ise Mustafa Kılıç ve Esengül Alıcı kazandı.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Demir, BUFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Savaş, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda fotoğraf sanatçısı katıldı. Dereceye giren fotoğraflar ile birlikte jüri üyeleri tarafından sergilenmeye değer görülen toplam 50 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışını gerçekleştiren Başkan Dündar, “Fetih Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen fetih yürüyüşü, uluslararası tarihi kent koşusu, rahvan atları yarışı gibi etkinliklerde fotoğraf sanatçıları tarafından birbirinden güzel anlar yakalanmış ve bu anlar fotoğraflanarak ölümsüzleştirilmiştir” dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak Bursa'nın fethinin 696'ıncı yılında bu yıl 17'ncisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nin fotoğraf yarışmasının sonuçlarının açıklanması ve sergi açılışı son bulduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Nisan ayı boyunca devam eden fetih şenlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde, fotoğraf sanatçılarımız birbirinden güzel fotoğraflar çektiler. BUFSAD ile birlikte gerçekleştirdiğimiz fotoğraf yarışmasına katılan fotoğraf sanatçılarının çektiği kareler, kıymetli jüri üyelerimiz tarafından değerlendirmeye alındı. Şenliklerin en güzel anları fotoğraf sanatçıları tarafından yakalanarak ortaya birbirinden güzel kareler çıktı. Dron ve dijital kategoride fotoğraflar değerlendirildi. Yarışmaya fotoğraf severlerin ilgisi oldukça büyük oldu. Ben yarışmaya katılan tüm fotoğraf severlere teşekkür ediyorum. Dereceye giren fotoğraf sanatçılarımız da tebrik ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir ise, “Belediyecilik sadece teknik işlerden ibaret değildir. Kültür, sanat ve eğitim konuları da ayrıca belediyelerin önem verdiği konulardır. Bu alanları boş bıraktığımız zaman şehrin ruhunu da kaybetmiş oluyoruz. Bursa gibi bir kültür şehrinde yaşıyorsak sorumluluğumuz daha da artmakta. Fotoğrafçılık 100 yılı aşkın süredir bütün dünyanın gündeminde. Gelişen teknoloji ile birlikte fotoğraf sanatına olan ilgi de artmakta. Osmangazi Belediyemiz tarafından geleneksel olarak düzenlenen fotoğraf yarışması, fotoğrafçılık sanatı adına önem taşıyor. Bu yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlerle teşekkürlerimi sunuyor, katılım sağlayan tüm fotoğraf severleri tebrik ediyorum” dedi.

Bursa Fotoğraf Sanatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Savaş da BUFSAD olarak Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nin geleneksel hale gelen etkinliklerinden biri olan fotoğraf yarışmasında, BUFSAD olarak yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim ettikten sonra protokol üyeleri ve katılımcılar ile birlikte sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.