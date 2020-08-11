İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

En havalı düğün alayı

Bursa’da klasik otomobil tutkunu genç, düğününde öyle bir gelin alayı yaptı ki, görenler gözlerini ayıramadı.

Bursa'da klasik otomobil tutkunu genç, düğününde öyle bir gelin alayı yaptı ki, görenler gözlerini ayıramadı.


Klasik otomobillere merakı olan Yavuz Ünlü'nün koleksiyonunda çok sayıda klasik otomobil bulunuyor. Hayatını İlayda Ünlü ile birleştiren Yavuz Ünlü'nün düğün alayına arkadaşları klasik otomobillerle katıldı. Değeri milyonları bulan klasik otomobillerden oluşan düğün konvoyunu gören vatandaşlar, gözlerini konvoydan alamadı. Klasik otomobillerden oluşan alayla gelin almaya giden damat, gelini aldıktan sonra düğün salonuna da klasik otomobillerle gitti.


Klasik otomobilleri çok sevdiğini ifade eden Yavuz Ünlü, "Düğün konvoyum çok farklı olsun istedim. Her biri servet değerinde klasik otomobillerle düğün alayı yaptım. Arkadaşlarım sağ olsun klasik otomobillerle düğün alayıma eşlik etti. Bursa yollarına ayrı bir hava kattık" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.