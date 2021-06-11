En İyi Sosyal Medya Ödülü Bkmkitap.com'un

'si gerçekleştirilen Türkiye Sosyal Medya Ödülleri yarışması online alışveriş-kültür ve sanat kategorisinde gümüş ödülün sahibi bkmkitap.com oldu. 9 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen ödül töreni, pandemi sebebiyle dijital ortamda yapıldı.

55 binden fazla sosyal medya marka hesapları için yapılan analitik incelemelerde, markaların hayran sayısı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türlerinin çeşitliliği, etkileşim yoğunluğu ve etkileşim çeşitliliği gibi birçok veri ele alınıyor. Bu veriler sonucunda en başarılı markalar belirlenerek ödüller dağıtılıyor.

Ödül hakkında değerlendirmelerini paylaşan bkmkitap.com Pazarlama Direktörü Haluk Bolaban, “Bkmkitap.com olarak e-ticaret operasyonlarımızdaki mükemmeliyetçilik anlayışımızı dijital pazarlama iletişimine de uygulayarak devam ediyoruz. Tüm sosyal medya kanallarımızı kullanıcılarımızın beklentilerini dikkate alarak yönetiyoruz. Gelecek dönemde uluslararası ödülleri kendimize hedef olarak belirledik. Bizi Türkiye'de bu ödüle lâyık gören kullanıcılarımıza ve Marketing Türkiye'ye teşekkür ederiz” dedi.