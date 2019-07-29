İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

En iyisi Mourteza Sharifi

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımının yeni transferi Mourteza Sharifi, FIVB tarafından ‘en iyi smaçör’ seçildi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımının yeni transferi Mourteza Sharifi, FIVB tarafından ‘en iyi smaçör' seçildi.


Dünya 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nda, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Mourteza Sharifi'nin de kadrosunda bulunduğu İran Millî Takımı şampiyon oldu. Bahreyn'de yapılan turnuva boyunca performansıyla göz dolduran Sharifi ise FIVB tarafından turnuvada ‘en iyi smaçör' seçildi. Genç sporcu ayrıca turnuvanın rüya takımına da girerek çifte mutluluk yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.