En sevimli emanet

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Bursa’da işlem yapmak için belediyeye gelen bir vatandaş, girişte emanete bıraktığı ördek yavrusu görenleri şaşkına çevirdi.

Bursa'da işlem yapmak için belediyeye gelen bir vatandaş, girişte emanete bıraktığı ördek yavrusu görenleri şaşkına çevirdi.


Bursa'da işlem yapmak için Kestel Belediyesi'ne gelen bir vatandaşın, içeriye girerken emanete bıraktığı 'limon' isimli ördek yavrusu, görenleri şaşırttı. Belediye Başkanı Önder Tanır'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı yavru ördek, çok sayıda beğeni topladı. İşlemini tamamlayan vatandaş ise, yanından ayırmadığı yavru ördeğini emanetten alarak belediyeden ayrıldı.


Başkan Önder Tanır, paylaşımında şu sözlere yer verdi;


"Belediyemizin en şirin misafiri 'Limon' İşlem yapmak üzere belediyemize gelen bir hemşehrimizin emanete teslim ettiği ördek, bizleri şaşırttı. Çok güzelsin Kestel.''

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