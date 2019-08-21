En yaşlı kursiyer umut dolu

Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile ücretsiz olarak düzenlediği kurslar, toplumun her kesiminde ilgi görüyor. Toplam 17 hizmet noktasında eğitim sunarak üretim ve istihdamı destekleyen OSMEK, meslek edindirmenin yanında kursiyerlere moral kaynağı oluyor. 3 yıl önce oğlunu kaybederek hayata küsen ve ağır ilaçlar kullanan 75 yaşındaki Nihal İnal da, OSMEK ile tanıştıktan sonra geleceğe umutla baktığını belirtti.

İlerleyen yaşına rağmen İngilizce, bilgisayar, iğne oyası ve el sanatları kurslarından faydalanan İnal, “Psikolojik tedavi gördüğüm dönemde kurs duyurusunu görerek kayıt oldum. Hayatın beni yorduğunu düşündüm anda, OSMEK şifa kaynağım oldu. Burada hocalarım ve arkadaşlarım sayesinde motivasyonumu yükselttim. Artık ilâaç bile kullanmıyorum. Büyük bir huzur içindeyim. Herkes mutlaka sanatla uğraşmalı. Bizlere böylesine güzel ortamı sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür ediyorum” dedi.