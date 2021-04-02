Encümen üyeleri ve ihtisas komisyonları belirlendi

Mudanya Belediyesi'nin nisan ayı olağan meclis toplantısında komisyon seçimleri yapıldı.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde koronavirüs tedbirlerine uygun olarak maskeli ve sosyal mesafeli yapılan toplantıda encümen ve ihtisas komisyonu üyeleri seçildi. Başkan vekili Ergül Batman, 2. başkan vekili Selahattin Avcı olurken, katip üyeliklerine Neslihan Erdeniz ve Hayati Samast seçildi. Meclis yedek kâtip üyelikleri Caner Tafsin ve Enver Üçüncü'den oluştu. Ozan Eroğlu, Ergül Batman ve Neslihan Erdeniz ise üncümen üyesi seçildi.

Meclis açılışında konuşan Başkan Hayri Türkyılmaz, “Hepimiz Mudanya'da yaşayan hemşehrilerimiz için çalışıyoruz. Bizlere oy versin, vermesin herkes için hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. 2014 yılından bu yana yaptığımız çalışmalarla daima Mudanya kazandı ve kazanmaya devam edecek” dedi.

Toplantıda 10 ihtisas komisyonunun üyeleri de yapılan seçimle belirlendi. Komisyonlar ve üyeleri şu isimlerden oluştu.

Plân ve Bütçe Komisyonu: Hayati Samast, Ali Polat, Kadir Kahraman

İmar Komisyonu: Ozan Eroğlu, Selahattin Avcı, Arif Bayrak

Hukuk Komisyonu: Cengiz Taner, Mehmet Aybars Yılanlı, Yusuf Alper Ömeroğulları

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu: Servet Usta, Caner Tafsin, Volkan Biçer

Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu: Ergül Batman, Hasan Gülaç, Neslihan Erdeniz

Eğitim ve Sağlık Komisyonu: Enver Üçüncü, Erkan Altıntaş, Emre Akdemir

Turizm Komisyonu: Yusuf Akbulut, Adnan Menderes Akengin, Volkan Biçer

Esnaf Komisyonu: Servet Usta, Cengiz Taner, Kadir Kahraman

Ulaşım Komisyonu: Erkan Altıntaş, Mustafa Özçelik, Emre Akdemir

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu: Aydın Demir, Neslihan Erdeniz, Yusuf Alper Ömeroğulları.