Endometrium kanseri son yıllarda artışta

Dr. Şükrü Okan Kaylar, rahim gövde kanseri (endometrium) vakalarının her geçen gün arttığını söyledi.

Kadın genital kanserlerinde rahim ağzı ve yumurtalığın ilk sırada yer aldığını ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Dr. Şükrü Okan Kaylar, “Son yıllarda rahim gövde kanseri vakaları da artmaktadır. Bunun sebeplerine bakıldığında kilo ve yaşam süresinin uzaması öne çıkar. Çünkü bu kanser türü, genellikle 60'lı yaşlardan sonra ortaya çıkmaktadır. Düzensiz kanama ve menopozdaki kadınlarda olmaması gereken kanamalar, belirtileridir. Tedavisi, cerrahi müdahale yoluyla gerçekleştirilmektedir. Rahim ağzı kanseri ise cinsel yolla bulaşır. Bu hastalık Türkiye'de az görülürken, diğer ülkelerde daha çok görülmektedir” dedi.

Bu sağlık sorunlarından rahim ağzı kanseri için HPV virüsünün kontrolünün yapıldığını belirten Kaylar, “Kısa sürede sonuçlar alınabiliyor. Bu sonuç negatif ise 5 yıl sonra tekrar kontrol olmak gerekiyor. Bu çok değerli bir testtir. HPV pozitif ise yapılacak olan testlerle daha küçük tedavilerle yayılmadan önüne geçebiliyoruz. Kilolu ve tansiyon hastası olanlarda görülebilen rahim gövde kanseri ise menopoz döneminde ortaya çıkmaktadır. Bu tip vakalarda da menopoz döneminde kanama meydana gelebilir. Böyle sorunlar yaşayan kişilerin muhakkak doktora gitmesi gerekir. Yumurtalık kanserinin belirtileri ise daha geç ortaya çıkar. İştahsızlık ve karında şişme var ise bir doktora danışmak gerekir. Ailede meme, rahim, yumurtalık kanseri olan kişilerin 30'lu yaşlardan sonra doktora gitmesinde fayda vardır” diye konuştu.