Endüstriyel atıklarla ilgili denetimler sürüyor

Taban, bu konuda denetimlerin aralıksız devam ettiğini, atıkların kurallara uygun şekilde lisanslı firmalar aracılığıyla bertaraf edilmesi gerektiğini söyledi.

Belediye sorumluluğu dışında olan sanayiden çıkan endüstriyel nitelikteki atıklar (ağaç parçacıkları, talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontrplak ve kaplama, sunta, ağaç malzeme kaplama, MDF, PVC, sünger atıkları, kumaş parçacıkları, palet tozları vb.) İnegöl Belediyesi tarafından toplanmıyor. Yürürlükte bulunan 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 11'inci maddesinde belirtildiği üzere, “Üretici, ithalâtçı ve piyasaya sürenlerin sorumluluğu kapsamında yükümlülük getirilen üreticiler, ithalatçılar ve piyasaya sürenler, ürünlerinin faydalı kullanım ömrü sonucunda oluşan atıklarının toplanması, taşınması, geri kazanımı, geri dönüşümü ve bertaraf edilmelerine dair yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bunlara yönelik gerekli harcamalarının karşılanması” maddesi gereğince mobilya firmaları, endüstriyel atıkları ile tehlikeli atıklarını lisanslı bir firma ile anlaşarak kendisi bertaraf etmek zorunda.

Hava kirliliğinin de oldukça yoğun olduğu şehrimizde, kış aylarında bu atıkların yakılarak bertaraf edilmesi de yoğun şekilde karşılaşılan bir durum. Belediye Başkanı Alper Taban, yazılı bir açıklama yaparak bu konuda sanayicileri bir kez daha uyardı. Endüstriyel atıklarla ilgili denetimlerin de sıklaştırılarak devam ettiğini kaydeden Başkan Taban, “Endüstriyel atıklarını lisanslı firma dışında yetkisi bulunmayan kişilere verenlere, lisansı olmadan bu atıkları toplayan ve taşıyanlara, atıkları gelişi güzel şekilde yol kenarlarına, boş arsalara, dere kenarlarına, tarlalara ve benzeri alanlara atanlara, atıkları konut, işyeri, vb. yerlerde yakarak imha edenlere 2872 sayılı Çevre Kanununun 20/r ve 20/v maddeleri gereğince 2019 yılı için 72.197 TL'den başlayıp, suçun mahiyetine göre 3.008.653.00 TL'ye kadar ulaşan rakamlarda para cezası uygulanmaktadır. Gerekli denetim ve kontroller Zabıta Müdürlüğümüz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Çevre Kontrol Daire Başkanlığı tarafından sürekli olarak yapılmaktadır” dedi.

Başkan Taban, belediyenin sorumluluğu çerçevesinde olan sanayiden çıkacak evsel nitelikli mutfak atıklarının toplanmasıyla ilgili İnegöl Belediyesi'nin üzerine düşen çalışmayı yaptığını da ifade ederek şöyle konuştu: “Mutfak atıkları haftada 3 gün, salı, perşembe ve cumartesi olmak üzere 3 gece toplamaya devam etmektedir. Mesken kaynaklı bu mutfak atıklarının toplanması amacıyla uygun yerlere konulmuş konteynerler bulunuyor. Konteynerlerden sadece evsel nitelikte olan mutfak atıkları toplanmaktadır. Yapılacak denetimler sonucunda bu konteynerler içerisine veya boş arsa ve alanlara gelişigüzel şekilde sanayi kaynaklı endüstriyel atık çıkartan firmaların yapılacak denetimlerde tespit edilmesi sonucunda Bursa İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğümüzce gerekli cezai müeyyide uygulanacaktır.”