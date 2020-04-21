Enerjinizi güneşten üretin, fazlasını da satın

Sıcak su üretiminden elektrik enerjisi üretimine kadar pek çok alanda kullanılan Güneş Enerji Sistemleri(GES) Türkiye'de de popülerlik kazanmaya başladı.

Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerinin başında gelen Bursa, güneş enerji sistemlerinin uygulanabilirliği açısından da örnek teşkil ediyor. Türkiye'de üretilen enerjinin yalnızca yüzde 5'lik bir kısmının güneşten elde edildiğini belirten Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, maksimum 10 yıl sonra bu oranın yüzde 20'leri geçeceğini açıkladı.

Sanayi ve ticarethaneler için en ideal enerji kaynağı olan GES'in ilerleyen dönemlerde Bursa'da ciddi bir ivme kazanacağını öngören Şahintaş, kapasite dolmadan erken davrananların avantaj elde edeceğini belirtti.

Kamuoyunda GES hakkında doğru bilinen yanlışlara dikkat çeken İbrahim Şahintaş, güneş enerjisinin sadece tüketim değil aynı zamanda bir yatırım aracı olduğunu da vurgulayarak, "GES için istenen prosedürler kısa süre önce oldukça esnetildi. Günümüzde sanayi ve ticarethanelerde 5 bin kva, konut başına ise 10 kva'ya kadar kurulum yapılabiliyor. Vatandaş evinin çatısında 10 metrekarelik bir alana kurduracağı panellerle enerjisini güneşten alırken hem doğayı korumuş oluyor hem de tükettiğinden fazla elde ettiği elektriği satabiliyor. GES'e yapılan yatırımlar kar garantili olmakla birlikte maksimum 5 yılda masrafını amorti edebilmektedir. 25 yıl üretim garantisi olan GES ülke ekonomisi açısından bakıldığında da cari açığın kapanması, dışa bağımlılığın önüne geçilebilmesi adına büyük rol oynar' diye konuştu.