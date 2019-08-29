Engel tanımayan şampiyonlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Engelli Yaz Spor Okullarına katılan 80 kursiyer madalyalarını Başkan Alinur Aktaş'ın elinden aldı.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü Engelsiz Yaşam Merkezi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Osmangazi Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Engelli Yaz Spor Okulları sona erdi. Yüzme, eğitici oyunlar ve tenis branşlarındaki faaliyetlere 5-30 yaş arasındaki engelli vatandaşlar katıldı. Uzman eğitimcilerin gözetiminde spor yapmanın keyfini çıkaran 80 engelli kursiyer, Atıcılar Spor Salonu'nda düzenlenen törenle madalyalarına kavuştu. Kursiyerleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çocuklarla birlikte spor yaptı. Ceketini çıkaran Başkan Aktaş, hem engelli parkurunu aşıp, sepete basket attı hem de kaleye geçip, engelli çocukların attığı şutları yakalamaya çalıştı.

Çocukların sevincine ortak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu etkinliğe katılan tüm kursiyer ve ailelerine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi olarak alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kent dinamiklerini göz önüne alıp, farklı etkinlikleri hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Yaz spor okullarımızdan 7 bin 500 çocuğumuz yararlanırken, 80 yavrumuz da farklı branşlarda Engelli Yaz Okulundan faydalandı. Her kesimden çocuğumuzu, gencimizi kazanmak için farklı etkinlikler yapıyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi özellikle engellilere yönelik büyük bir çaba içinde. Yaz okulumuza katılan çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ediyorum. Onların coşkusu ve heyecanı ve bizim coşkumuz ve heyecanımızdır” dedi.

Başkan Aktaş, konuşmanın ardındın sporculara madalyalarını takıp, hediyelerini verdi.