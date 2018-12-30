Engeli unutup özgürlüğe daldılar

Uludağ Üniversitesi Sualtı Topluluğu'nun (USAT) 2004 yılından bu yana engelli çocuklar için düzenlediği 'Dalmak Özgürlüktür' projesi, bu yıl Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan engelli çocuklar, üniversiteli ağabey ve ablalarıyla yüzmenin keyfini çıkardı.

Bedensel veya zihinsel engelleri nedeniyle sosyal hayatın her alanında tam olarak yer alma fırsatı bulamayan engelli çocukları yüzme sporu ile buluşturmak, onlara su içinde engellerine rağmen özgürlüklerini yaşatabilmek amacıyla 2004 yılında yola çıkan USAT, yine anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bursa Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle 'Dalmak Özgürlüktür 18' projesini Gürsu Yüzme Havuzu'nda hayata geçiren üniversiteli gençler, tamamen gönüllülük esasıyla yaptıkları projede engelli çocuklara gönüllerince bir gün geçirtti. Büyükşehir Belediyesinin ulaşım desteğiyle evlerinden alınan 14 engelli çocuk, aileleriyle birlikte yüzme havuzuna getirildi. Burada önce havuz kenarında üniversiteli gençlerle sohbet eden engelli çocuklar, daha sonra suya girerek yüzmenin keyfini çıkardı.

USAT Dalmak Özgürlüktür 18 Proje Koordinatörü Sezgin Vardar, proje kapsamında 8-16 yaş arasındaki 14 engelli çocukla birlikte 4 gün boyunca bir araya geldiklerini, engel durumuna göre bazı çocuklara dalış eğitimi, bazılarına da yüzme eğitimi verdiklerini söyledi. Günlük hayatta isteyerek veya istemeyerek engelli bireylerin hayatının zorlaştırıldığını hatırlatan Vardar, "Bazen görme engelliler için oluşturulan yürüyüş yoluna araç park ediyoruz, bazen onlara ayrılan parklara araç bırakıyoruz. Böyle çok fazla örnek var. Biz bu davranışların aksine bir farkındalık oluşturmak ve engelli kardeşlerimizle güzel bir etkinlik yapmak amacıyla bu projeyi sürdürüyoruz" dedi.

USAT Başkanı Furkan Yatman da, "Bu projeyle bir anlamda engel durumunun nasıl ortadan kaldırılabileceğini herkese gösteriyoruz. Bizim amaçlarımızdan biri de diğer üniversitelerin sualtı topluluklarını da çağırıp, bu projeyle örnek olmak istiyoruz. Bu projenin diğer şehirlerde de uygulanmasıyla daha geniş kitlelere ulaşılabileceğini düşünüyoruz. Bu yıl da 8'i erkek toplam 14 engelli kardeşimizle bu projeyi hayata geçiriyoruz. Çocuklarımız çok mutlu, aileler mutlu. Biz de onlara bu mutluluğu yaşatabildiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.