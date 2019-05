Engeller Bahar Şenliği'nde aşıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Özel Eğitim Gerektiren Çocuk Hakları Derneği'nin, Bursa Engelli Federasyonu işbirliğiyle düzenlendiği Engelliler Haftası Geleneksel 12. Bahar Şenliği programı renkli görüntülere sahne oldu.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte özel eğitim desteği alan 105 öğrenci, dans gösterisinden, skeçlere kadar birbirinden farklı alanlardaki hünerlerini sergiledi. Özel çocukların gösterisi salonu dolduran aileleri ve davetliler tarafından sık sık alkışlarla kesilirken, salonda duygusal anlar yaşandı.

Etkinliğin açılış töreninde konuşan Özel Eğitim Gerektiren Çocuk Hakları Derneği Başkanı Hüsamettin Akyıldız, “Sizler gibi büyük bir aileye mensup olmak benim için büyük bir şeref. 12 yıl önce derneğimizi kurduğumuzda yola çıkış amacımız; ailelerin, ‘çocuklarımız bizden sonra ne olacak' sorusuna cevap aramaktı. Bugün geldiğimiz noktada kısmen de olsa bu sorunun cevabı yavaş yavaş bulunmaktadır. Toplumun her kesiminin, özellikle resmi ve yerel yönetimlerin sorumluluklarının bilincinde olmalarıyla orantılı bu problemler çözülecektir. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak sizin taleplerinizi her ortamda dile getirmekteyiz, bunun mücadelesini vermekteyiz” dedi. Akyıldız, kendilerine her zaman destek veren başta Bursa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm kamu kurumlarına, yerel yönetimlere ve özel sektör temsilcilerine teşekkür etti.

Törene katılan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir de böylesi özel bir geceye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Demir, “Büyükşehir Belediyesi olarak özel eğitim gerektiren tüm bireylerin yanındayız. Bize düşen görevlerde destekçi olmaya hazırız. Bizlere böyle güzel bir gece yaşattıkları için tüm özel çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.