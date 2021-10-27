Engeller ‘sanat' ile aşılıyor

Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Okulu, engelli ve dezavantajlı grupları sanatla buluşturuyor. 600 öğrencinin yararlanacağı eğitim boyunca bağlama, piyano, gitar, keman, ritim ve bateri gibi kurslarda başarılı olan öğrenciler, ‘Altın sınıfa' geçerek ‘Güzel Sanatlar Yetenek Sınavı'na yönlendirilecek.

Toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kadınlardan gençlere, engellilerden yaşlılara toplumun tüm kesimlerine yönelik hizmetler ürettiklerini ifade ederek, “ Engelsiz Yaşam Okulumuzla dezavantajlı kardeşlerimize birçok alanda imkânlar oluşturarak onların toplumla entegrasyonuna katkı sağlıyor ve hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Eğitimlerimizle çocuklarımızın ve gençlerimizin kültürel ve sanatsal aktivitelerin içerisinde yer almasını sağlıyoruz. Gençlerimizin bir taraftan donanımlı, milli manevi değerlerini özümsemiş bireyler olarak yetişmesi için çaba sarf ederken, diğer taraftan da onların bu gelişim süreçlerini kültürel faaliyetlerle desteklemeleri için projeler geliştiriyoruz” diye konuştu.