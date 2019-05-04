Engelleri müzikle aşıyorlar

Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu, Bursa Merinos Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla buluştu. Şef Ümit Akkuş öncülüğünde 20 kişiden oluşan koro, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserlerini seslendirerek dinleyicilerin gönül teline dokundu.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde oluşturulan “Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu” yurdun dört bir yanında verdiği konserlerle engelli vatandaşlarla gönül köprüsü kuruyor. “Notalar Engel Tanımaz” diyerek yola çıkan koro; Balıkesir, İskenderun, Lüleburgaz ve İstanbul ve Ankara'da verilen konserlerin ardından, yeniden Bursa'da engelleri müzikle aşmak için üçüncü kez sahneye çıktı. 20 kişiden oluşan koro, şef Ümit Akkuş öncülüğünde verdiği konserde dinleyicilere müzik ziyafeti sundu. Merinos Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ücretsiz konsere Limak Enerji Grubu çalışanlarının ve ailelerinin yanı sıra, engelli vatandaşlar ve müzikseverler de katıldı. Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac yaptığı konuşmada, "Bugün burada olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Engelli kardeşlerimizin hayata kazandırılmasında yapılan çalışmalarda yalnız olmadıklarını göstermek istedik. Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu konserler vermeye devam edecek. Amacımız bu anlamda bir farkındalık oluşturmak. Ayrıca, müziğin gücü ile fedakar ailelere bir nebze de olsa moral sağlamak. Umarım bu anlamda örnek oluruz. Tüm emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Koro Şefi Ümit Akkuş ise, “Bundan 4 yıl önce Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosunu kurduk. Grubumuz Limak Enerji personelleri ve engelli kardeşlerimizden oluşuyor. Bu proje onları hayata kazandırmak amacıyla yaptığımız bir sosyal sorumluluk projesi. Bu kapsamda Limak Enerji Grubu sponsorluğunda birçok konser gerçekleştirdik. Engelli kardeşlerimize olabildiğince katkı sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Engeller Türk müziği ile aşılıyor

Verilen konserlerle müziğin engel tanımadığını gösteren Limak Enerji Grubu, engellilerin topluma kazandırılması için sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım faaliyetlerinde bulunan Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin (UEDAŞ) ve Limak Enerji Uludağ Elektrik Perakende Şirketi'nin de desteklediği koronun, 20 üyesinden 7'sini engelli vatandaşlar oluşturuyor. Koroya geçtiğimiz yıllarda “Ben yoruldum hayat” şarkısıyla gönüllerde taht kuran Mümin Sarıkaya ve Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Gülay konuk sanatçı olarak destek verdi. Gecenin sonunda destekçilere plaket takdimi yapıldı.