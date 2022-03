Engelli can dost sıcak yuvaya kavuştu

Ekipler tarafından sokakta yaralı halde bulunan ya da vatandaşlar tarafından teslim edilen sahipsiz hayvanlar, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alınıyor. Sağlığına kavuşturulan felçli, duyu ya da uzuv kaybına uğrayan engelli can dostlar bir daha sokağa bırakılmıyor ve hayatlarının geri kalanını barınakta sürdürüyor. Barınakta kendileri için yapılmış olan bölümlerde yaşamlarını sürdüren engelli can dostlar, hayvan sever vatandaşlar tarafından sahiplenilerek sıcak yuvaya kavuşuyor. Gözünde katarakt olduğu belirlenerek tedavi edilen 2 yaşındaki sokak kedisi, Oğuzhan Taşkın isimli hayvan sever vatandaş tarafından sahiplenildi. Barınakta yeni can dostu ile buluşan vatandaş, sevimli kedinin bakımını üstlendi. Taşkın, insanların pet shoplardan hayvanlar satın aldıklarını ancak bir müddet sonra bakımının zor gelerek sokağa bıraktıklarını ifade ederek, barınaklardan hayvan sahiplenilmesinin önemine vurgu yaptı.