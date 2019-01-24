Engelli genç göz yaşlarıyla uğurlandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde su kuyusunda cesedi bulunan engelli genç son yolculuğuna uğurlandı.

Orhangazi'de önceki gün babası Nurettin Karakoç ile gittiği bağ evinin bahçesinden ayrılan ve yaklaşık 16 saat kendisinden bir daha haber alınamayan zihin engelli 17 yaşındaki Arif Karakoç, çiftlik evinin yaklaşık 50 metre yakınlarındaki bir su çukurunda ölü bulundu. Arif Karakoç bugün son yolculuğuna uğurlandı. Karakoç'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan sabah saatlerinde alınarak Ortaköy'e getirildi. Gencin cenazesi son kez baba evine getirildi. Anne Fatma Karakoç oğlunun tabutuna sarılarak göz yaşı döktü. Tabutun kapağını açtıran anne Fatma Karakoç oğluna son kez baktı.

Arif Karakoç, evinin önünde helallik alınmasının ardından Ortaköy Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazını müteakip toprağa verildi. Karakoç'un cenazesine siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.