Engelli gençlere asker kınası yakıldı

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin düzenlemiş olduğu programda temsili olarak vatani görevini yapacak engellilere asker kınası yakıldı.

Zihinsel ve fiziksel engelleri nedeniyle yaşıtları gibi askere gidemeyen bireylerin vatani görevlerini yerine getirebilmeleri için başlatılan 1 günlük askerlik uygulamasından yararlanan 80'den fazla engelli birey, Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin organize ettiği kına gecesiyle askere uğurlandı. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Orhangazi Salonu'nda düzenlenen programa Bursa Merkez Komutanı Topçu Albay Gürkan Çankaya, Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, askeri erkan ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

Dev Türk bayrağı açarak salona giren askerler, Bursa Bando takımının marşlarıyla yürüdü. Engelli genç kızların kına tepsilerini taşıdığı yürüyüş, Türk bayrağının dalgalandırılmasıyla sona erdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda protokol üyeleri, gençlerin eline kınalar yaktı. Duygusal anlar yaşayan aileler, asker kıyafeti içerisindeki çocuklarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bursa Merkez Komutanı Topçu Albay Gürkan Çankaya, böyle bir tablo karşında gurur duyduklarını ifade etti. 1 günlük temsili askerlik uygulamasındaki eğitimlerin sonunda yemin töreni icra edileceğini söyleyen Çankaya, asker andının da okunacağı güne tüm vatandaşları davet etti.

Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak da, temsili askerlik kına eğlencesini her yıl düzenlediklerini söyledi. Programın tüm Türkiye'ye örnek olduğunu ifade eden Toprak, ailelere gurur dolu anlar yaşattığını sözlerine ekledi.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez de, engellilerin bir gün değil her zaman vatan için göreve hazır olduklarını dile getirerek, destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından engelli gençler ve aileleri, Büyükşehir Belediyesi orkestrası eşliğinde doyasıya eğlendi. Türk bayrağı işlemeli yazmaları boyunlarına takan engelli gençler, aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.