Engelli hayırsever, engellilere umut oldu

Bursa'nın Keles ilçesinde 1982 yılında geçirdiği trafik kazasında omurilik felci olan fiziksel engelli Mustafa Şahin (64), Büyükorhan ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi engellilere dağıtılmak üzere 10 adet tekerlekli sandalye bağışladı.

Trafik kazası sonucu 36 yıldır koltuk değnekleriyle yürüyebilen engelli Mustafa Şahin, Bursa'nın dağ ilçelerinden olan Büyükorhan'da engelli vatandaşlara verilmesini istediği 10 adet tekerlekli sandalyeyi Büyükorhan Kaymakamı Yavuz Arslan'a teslim etti. Kaymakam Yavuz Arslan, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ve İl Emniyet Müdür yardımcısı Kazım Oruç hayırsever engelli Mustafa Şahin'e bu yardımlarından dolayı teşekkür etti. Kaymakam Arslan, "Devletimiz engellilerin de aralarında bulunduğu dezavantajlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Ancak vatandaşlarımız ve sivil toplum örgütlerinin de yardım faaliyetleri yürütmesi ve devlet kurumlarına destek vermesi çok kıymetli. Mustafa Şahin'e teşekkür ederiz" dedi.

Engelli Mustafa Şahin de engellilerin durumunu en iyi engellilerin anlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Dört duvar arasında kalmanın ne kadar acı olduğunu 36 yıldır engelli biri olarak çok iyi bilirim. Bu insanları dört duvar arasından çıkarıp sosyal hayata kazandırmak bize çok büyük bir güç veriyor. Bundan yola çıkarak dağ yöresindeki bütün engellilere dokunmak istiyorum. Dağ yöresine diyorum, çünkü ben de Keles'in Yazıbaşı köyündenim. Bizim bu yörenin insanları seslerini biraz zor duyururlar. 1996 yılında kamu derneklerinde yöneticilik yaptım, 2009-2011 yıllarında Bursa Yıldırım Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclis başkanlığı yaptım. Benim maddi sorunum yok ama zengin de değilim. Sadece paramı engellilerle paylaşmak istiyorum. Ben de bir engelli olarak dağ ilçelerinde sosyal sorumluluk projelerine katkı sunmak istiyorum".