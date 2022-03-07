İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Engelli kadınlar polis koruması altında

Bursa Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri engelli kadınlara bilgilendirmede bulunurken, KADES uygulamasına katılımları sağlandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bursa Altinokta Körler Dernek üyeleri, engelli kadın vatandaşlar ve ailelerine yönelik şiddetle mücadelede etkin yöntemlerin bilgilendirmesinde bulundu.


KADES (kadın destek uygulaması) hakkında bilgilendirme çalışmaların da yer aldığı etkinlikte; kadınların telefonlarına uygulama tek tek indirilip aktif hale getirildi. Ekipler ayrıca etkinlik kapsamında, " Her türlü şiddetin karşısında engel tanımadan varız, bir tuşla yanınızdayiz" sloganıyla tüm kadınlara ulaşılmasını hedeflediklerini belirtti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.