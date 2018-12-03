Engelli öğrenciler ürettikleri birbirinden güzel ürünleri sergiledi

Bursa'da eğitim gören engelli öğrenciler eğitim gördükleri okullarda ürettikleri birbirinden güzel ürünleri açtıkları sergide vatandaşın beğenisine sundu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle düzenlenen etkinlikte Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu, Hacı Saide Zorlu Özel Eğitim Uygulama Okulu Bursa Organize Sanayi Bölgesi ve Yıldırım Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşen organizasyonda eğitim gördükleri okullarda çeşitli ürünler üreten engelli öğrenciler bu ürünleri Organize Sanayi Hizmet Binasında açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sundu. Engelli öğrencilerin adeta işinde mahir ustaların eserleriyle yarışacak kadar güzel yaptığı ürünlerin bulunduğu sergiyi gezenler ise hayranlıklarını gizleyemedi.

Gerçekleşen programda konuşan Türkan Zorlu, “Zorlu Vakfı ve ailesi olarak birçok eğitim ve öğretim kurumunun yapılmasına katkı sağladık. Ama beni Bursa'ya yaptığımız bu okullar kadar mutlu eden ve gözümü yaşartan başka kıymetli bir eser yoktur. Çünkü içindekiler bizim için çok kıymetli ve çok özel çocuklar, ülke nüfusunun yüzde 12.29'u engelli bu büyük bir oran. Çocuklarımız için bu okullardan daha çoğuna ihtiyacımız olduğu bir gerçektir” dedi.