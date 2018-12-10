İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Engelli oyuncular hünerlerini sergiledi

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen tiyatro atölyesine katılan engelliler ‘Güllü Gelin’ adlı oyunu sahneye koydu.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen tiyatro atölyesine katılan engelliler ‘Güllü Gelin' adlı oyunu sahneye koydu.


Engelliler Meclisi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle sahnelenen ‘Güllü Gelin' adlı oyun ilgi gördü. Hasan Kallimci'nin yazdığı, Fatih Kasap'ın yönettiği oyunu Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez, Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar ve Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez de seyretti.


Zehra Sönmez, engelleri aşmanın bir inanç meselesi olduğunu söyledi. İnanıldığı zaman her türlü zorluklarla baş edebileceğini dile getiren Sönmez, “Başarmanın önünde engel yoktur. Bugün sergiledikleri oyun ve gösterdikleri başarı ile bizleri gururlandıran engelli kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.