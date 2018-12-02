Engelli solistler gönüllerde taht kurdu

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü' münasebetiyle düzenlenen programda Kalbin Ritmi Grubu ve Türk Halk Müziği Korosu gösterdiği performans ile Bursalı sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Osmangazi Salonu'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle konser düzenledi. Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyesi İpek Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı geceye, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Bursalıların büyük ilgi gösterdiği program, BUSMEK işaret dili kursu öğrencilerinin işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okumasıyla başladı. Programın ikinci bölümde ise Mustafa Özyer'in ritim şefliğinde çeşitli müzik aletleriyle sahne alan Kalbin Ritmi Grubu, çaldıkları şarkılarla izleyenleri doyasıya eğlendirdi.

Konserin son bölümünde ise Türk Halk Müziği Korosu, şef Kemal Kamalı önderliğinde sahneye çıktı. Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü orkestrasının eşlik ettiği konserde, Engelliler Meclisi üyeleri tarafından solo ve koro şarkılar seslendirildi. Sahne alan solistler, ‘Süt içtim dilim yandı', ‘Bitlis'te beş minare', ‘Meşeli dağlar meşeli' ve ‘Karşıdan yar geliyor' gibi Türk Halk Müziği'nin önemli eserlerini sanatseverlerle beraber söyledi.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, anlamlı bir etkinlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Son yıllarda engelliler konusunda reform niteliğinde işlere imza atıldığını söyleyen Gözgeç, “Ev bakım hizmetlerinden tutun sanattan siyasette spordan eğitime kadar her alanda engelli kardeşlerimizin var olmaları için çalıştık. Bu güzel programı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez, ‘Dünya Engelliler Günü' etkinliklerinin tüm dünyada gerekli duyarlığa vesile olmasını diledi. Engelliliğin gizlenecek saklanacak bir durum olmadığını söyleyen Sönmez, “Engelleri aşabiliriz. Biz biliyoruz ki engeller, birbirimize sahip çıktıkça, birbirimizi desteledikçe aşılır. Bizler engelli vatandaşlarımıza engelsiz bir yaşam sunabilmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Programın sonunda Bursa Valisi Yakup Canbolat tarafından 16. Tavla Turnuvasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.