Engelli uyuşturucu taciri suç üstü yakalandı

Bursa'da engelli olmasına rağmen uyuşturucu ticareti yapan şahıs suç üstü yakalandı.

Uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan Bursa polisi, yaptığı operasyonla uyuşturucu ticareti yapan 5 zanlıyı suç üstü yakaladı. Yakalanan zanlılardan birinin engelli olması bu kadar da olmaz dedirtti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyonla uyuşturucu ticareti yapan B.M, S.Ö, F.Ö, E.Ö ve M.Ö'yü göz altına alındı. Bu şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 150 gram sentetik kannabinoid, 140 gram esrar, 20 kök hint keneviri ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 10 bin 500 lira para ele geçirildi. B.M, S.Ö, F.Ö, E.Ö. isimli şahıslar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, M.Ö. hakkındaki adli tahkikat devam ediyor.