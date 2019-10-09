Engelli ve yaşlıların hayatına değer katacak hizmet

Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilen sosyal belediyeciliğin en güzel örneği olan Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde (BAREM) çalışmalar sürüyor.

Osmangazi Belediyesi, yaşlıların hayatına konfor katmak ve engelli vatandaşlara rehabilitasyon imkanı sağlamak için Türkiye'de bir ilk olan Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ni Bursa'ya kazandırıyor. Demirtaş'ta 14 bin 162 metrekare alan üzerine bir kampüs şeklinde inşa edilen merkezde, yaşlıların her türlü ihtiyacını karşılayabilecek modern ve konforlu 200 yataklı bir huzurevi bulunacak. Aynı zamanda alzheimer hastaları için günlük bakım ve destek merkezi de yer alacak. Bahçesi, peyzajı ve tüm çevre düzenlemeleri yaşlılar ile engellilerin rahat hareket edeceği şekilde tasarlanan dev merkezin; bir bölümü de, zihinsel ve bedensel engelli vatandaşlara günlük bakım ve destek hizmeti de verecek.

Engelli ve yaşlı vatandaşların hayatına değer katacak BAREM'in inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Merkezin çelik çatı imalatı, iç cephe alçı sıva, dış cephe mantolama ve kaba sıva ile elektrik tesisatı döşeme çalışmaları devam ediyor.

BAREM'in Bursa için çok özel bir proje olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bu projemiz, sosyal belediyecilikte gelinen en üst noktayı gösteriyor. Osmangazi Belediyesi olarak bu örnek projeyi şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Burası, yaşlılarımıza, alzheimer hastaları ve engelli vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet verecek. İnşaat çalışmalarında artık son aşamaya geldik. Yeşil bina konseptinde inşa edilen bu tesisin inşaatını en kısa süre içinde tamamlayarak Bursa'nın sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli bir katkı sağlamış olacağız” dedi.