Engelliler Günü sergiyle kutlandı

Engelli öğrencilerin yaptığı eserler ilgi gördü.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, bu yıl pandemi sebebiyle kısıtlamalı şekilde kutlandı. İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde bugüne özel sergi düzenlendi. Açık alanda yapılan sergide, öğrencilerin el emekleriyle hazırladıkları eserler görücüye çıktı. Pandemi nedeniyle şuanda birebir eğitimlerle faaliyetini sürdüren merkezde, sergi katılımcılardan tam not aldı.

Sergiyi Belediye Başkan Vekili Erdal Akkaya ve Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ile birlikte AK Partili bazı yöneticiler ve meclis üyeleri de gezdi. Burada merkez yöneticilerinden bilgiler de alındı. Sergiyi gezerken bir açıklama da yapan Başkanvekili Akkaya, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bugün 2016 yılından bu yana hizmet veren İnegöl Belediyemizin Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezindeyiz. Bugün vesileyle burada çalışma yapan çocuklarımızın hazırladığı sergiyi gezdik. Çok güzel çalışmalar var içerisinde. El becerisi isteyen, çocuklarımızın gelişimini etkileyecek, olumlu fayda sağlayacak eserle olduğunu gördük. Bu noktada çocuklarımızın eğitiminde destek olan öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Burada ailelere de bir parantez açmak istiyorum. Engelli çocuklarımızın ailelerine bir nebze de olsa destek vermek, katkı koymak adına faydamız varsa mutlu oluyoruz. Bu çocuklarımızın aileleri, en büyük zorluğu onlar yaşıyor. İnşallah onların da burada verdikleri bu çaba öbür dünyada mükafat olarak kendilerine dönecektir. Bizim de bu süreçte bir katkımız varsa mutlu oluruz. Tekrar tüm engelli vatandaşlarımızın gününü kutluyorum. Herkes bir engelli adayıdır. Bunu da unutmamak gerektiğini ifade etmek istiyorum” dedi.