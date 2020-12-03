Engelliler Günü'nde yaşadıkları sıkıntılara dikkat çektiler

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirilen çevrimiçi buluşmada, engellilerin pandemi döneminde yaşadıkları sıkıntıları ele aldı.

Engellilerin sosyal hayatta rol alması, hizmetlerden eşit bir şekilde faydalanabilmesi için çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, pandemi döneminde de eğitici ve öğretici atölyelerini aralıksız sürdürüyor. Pandemi nedeniyle evlerinde daha fazla zaman geçirmek zorunda kalan engelli bireyler, Bizim Ev'in düzenlediği çevrimiçi atölyelerle bu zamanlarını verimli geçirerek, pandemi dönemini fırsata çeviriyor. Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi eğitmenleri, okuma grubu, sanat atölyeleri ve farkındalık çalışmalarına katılan engellilerle bu kez, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen çevrimiçi etkinlikte buluştu. Engellilerin pandemi döneminde eğitim, sağlık, toplu ulaşım gibi alanlarda yaşadığı sorunlar ile bu süreçte alınması gereken tedbirlerin konuşulduğu buluşmada, sahip oldukları haklar da bir kez daha hatırlatıldı. Atölyede engelli bireylerin bu dönemde dikkat etmeleri gereken konular da konuşuldu.

Engellilerin taleplerini de dile getirdiği buluşmada, bu çalışmaların sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil, her zaman yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Dayanışma mesajlarının verildiği buluşmada, engellilere karşı hassas olunması gerektiği vurgulandı.