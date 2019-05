Engelliler Haftası'nda renkli kutlama

Mustafakemalpaşa'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası renkli etkinliklerle kutlandı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği program, engellilerin katılımıyla yapılan farkındalık yürüyüşü ile başladı. Heykel Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe; Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Başkan Yardımcısı Fatma Kocaman, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Emniyet Müdürü Cengiz Gültekin, daire amirleri, resmi ve özel engelli merkezi öğrencileri, öğretmenler ve aileler katıldı.

Adnan Menderes Meydanı'nda tamamlanan yürüyüşün ardından yapılan törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Engelliler Haftası'nı kutlayarak, her ne olursa olsun el birliği ile ilerlemeyi sürdürmenin önemine vurgu yaptı. Engelli vatandaşların sosyal yaşamına değer katan projelere imza atacaklarına dikkat çeken Başkan Kanar, “Güzel bir söz var, ‘Uçamıyorsan koş, koşamıyorsan yürü. Eğer yürüyemiyorsan, sürün, ama hareket etmeye devam et. Geleceğe ilerlemeyi sürdür.' Bu söz bizim şiarımızdır. Ülke olarak, toplumun tüm katmanları ile birlik içinde çalışarak engelli vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza daha güzel bir ülke sunmanın peşindeyiz. Bu minvalde engellilerimizin ailelerine ve öğretmenlerine de hakkını teslim etmemiz gerekir. Bizlerde tüm imkânlarımızla engellilerimizin yanında olacağız” dedi.

‘Eğitim için başlangıç biziz'

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe'de konuşmasında, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajını iletti. Çocukların sahip olduğu her insanı kucaklayan, herkese eşit davranan, eşit seven ve ayrıştırmayan yüce duygularını farklı davranışlarla ellerinden alınmamasına özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen Efe, “Çocuk eğitimi sözle, söylemle değil, hal ile örnek olmakla yapılır. Emin olun ilk durağımız çocukları eğitmek değil. Yeniden başlamak için ilk durağımız biziz, kendimiziz. Kendimizi bilmek en değerli yolculuğumuz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konudaki ödevlerimize çalışıyor, her geçen gün yeni hizmetler ortaya koyuyoruz. Ürettiğimiz hizmetlerin toplumsal değere dönüşmesi için sizlerin katkısına ihtiyacımız var. Varılacak noktanın engelli çocukların eşit haklarda, eşit koşullarda eğitim gördüğü ve çocukluğunu yaşadığı sevgi dolu güzel günler olmasını temenni ediyorum” dedi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden Enes Uysal'ın alkış alan şiir dinletisi ile devam eden programda, engelli öğrenciler farkındalık için umut balonları uçurdu.