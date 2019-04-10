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Engelliler için askerlik başvuruları başlıyor

Bursa’da temsilî askere gidecek engelliler için başvurular başlıyor.

Bursa'da temsilî askere gidecek engelliler için başvurular başlıyor.


Bursa Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada, "2019 yılı temsili askerlik töreni, 16 Mayıs 2019 tarihinde Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tören alanında saat 10.30'da itibaren icra edilecek. Bursa Garnizon Komutanlığı sorumluluk alanında, temsilî askerlik törenine katılmak isteyen engelli vatandaşların başvurularını, 30 Nisan 2019 tarihine kadar Askerlik Şubesi Başkanlıklarına yapmaları gerekmektedir" denildi.

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