Engelliler Meclisi'nden muhteşem konser

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Osmangazi Salonu'nda Anneler Günü ve Engelliler Haftası nedeniyle konser düzenledi. Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyesi İpek Öztürk ile Samet Şahin'in sunuculuğunu üstlendiği geceye, Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Yürütme Kurulu üyesi Rıdvan Çiçek, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Bursalıların büyük ilgi gösterdiği program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın ilk bölümde Mustafa Özyer'in ritim şefliğinde Kalbin Ritmi Grubu, çeşitli müzik aletleriyle sahne aldı. Endonezya'ya özgü geleneksel bir çalgı olan Angklung'un da kullanıldığı ritim grubu tarafından çalınan şarkılarla izleyenler doyasıya eğlendi.

Konserin ikinci bölümde ise Türk Halk Müziği Korosu, şef Kemal Kamalı önderliğinde sahneye çıktı. Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü orkestrasının eşlik ettiği konserde, Engelliler Meclisi üyeleri tarafından solo ve koro şarkılar seslendirildi. Sahne alan solistler, ‘Bülbülüm altın kafeste', ‘O yar gelir yazı da yazar', ‘Yazımı kışa çevirdin' ve ‘Bahça duvarından aştım' gibi Türk Halk Müziği'nin önemli eserlerini sanatseverlerle beraber söyledi.

Programda geçtiğimiz Şubat ayında vefat eden Engelliler Meclisi üyesi Çiğdem Dilbil'in teyzesi Emine Bozbük'e ‘Yılın Annesi Ödülü' verildi.

Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, yürütme kurulu üyesi Rıdvan Çiçek ve Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez tarafından koro şefi Kemal Kamalı'ya, ritim grubu eğitmeni Mustafa Özyer'e, Görsel Sanatlar Öğretmeni Neslihan Duru'ya, Koro sorumlusu ve programın sunucusu İpek Öztürk ile Ritim Grubu Sorumlusu Feryal Önen'e çiçek takdim edildi.