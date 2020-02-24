Engelliler, zabıta ekipleriyle birlikte kaldırım işgâli denetimi yaptı

Zabıta memurları ve engelliler, vatandaşlara broşürler dağıtıp, onlardan yaya, bisiklet yolları ve engelli yolları konusunda daha hassas olmalarını istediler.

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları, bisikletli zabıta ekipleri ile birlikte denetim için sokaklara çıktı. Engelliler; yaya yolları, bisiklet yolları ve engelli yolları üzerinde park eden araç sahipleri ve kaldırım işgâline sebep olan iş yeri sahiplerini uyararak broşür dağıttı. Zabıta ekipleri de bazı işyerleri ve araç sahiplerine cezaî müeyyide uyguladı.

Denetim sırasında özellikle görme engelli Suat Yağcı ve beden engelli Nebahat Yargıcı'nın kaldırımlarda karşılaştıkları sıkıntılar en çarpıcı hâli ile fotoğraf karelerine yansıdı. Engelli yolları ve kaldırımlarda parklanma yapan araç sahipleri ve işyeri sahipleri ile görüşen engelliler, zaten zor olan hayatlarının daha da zorlaştırılmamasını istediler.

Yaya öncelikli yol anlayışının hâkim olduğu Nilüfer'de özellikle yaya, bisiklet yolları ve engelli yollarının rahat bir şekilde kullanılması için denetimlerini sürdüren ve 2016 yılından bu yana 5 binin üzerinde cezaî işlem uygulayan zabıta ekipleri, bu konudaki duyarlılığı arttırmak üzere okullarda da eğitim çalışmaları yapıyor.