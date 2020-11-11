Engellilere sınav için ulaşım desteği

Nilüfer Belediyesi 15 Kasım Pazar günü yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak engellilere bireylere ulaşım desteği verecek. Hizmetten yararlanmak isteyenlerin Nilüfer Belediyesi'ne başvuruda bulunması gerekiyor.

Engellilerin hayatın her anında yer almaları için projeler üreten Nilüfer Belediyesi, ihtiyaç duydukları anlarda da yanlarında yer alıyor.

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, hafta sonunda yapılacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girecek engelli adaylara engelsiz ulaşım hizmeti verecek.

Daha önce de sınav için engelli bireylere kurs düzenleyen Nilüfer Belediyesi'nin, pazar günü yapılacak sınav için sağlayacağı engelsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen bireylerin 12 Kasım Perşembe günü mesai saati bitimine kadar 0224 245 3446 numaralı telefonu arayarak talepte bulunması gerekiyor.

Talepte bulunan engelliler, pazar günü belirlenen saatte evlerinden alınıp sınav salonlarına götürülecek ve sınav sonrasında tekrar sorunsuz bir şekilde evlerine götürülecek.