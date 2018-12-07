Engellilerin büyük mutluluğu

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin kuruluşunun yedinci yılı için düzenlenen gece, renkli görüntülere sahne oldu. Geceye, aileleri ile katılan engelli bireyler gönüllerince eğlendi.

Nilüfer Belediyesi'nin engelli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif rol almaları amacıyla 2011 yılında hayata geçirdiği Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, yedinci yaşını kutladı.

Farklı engel gruplarından bireylere bir çok konuda eğitimlerin verildiği, onların hayatın içinde daha aktif olmaları, çeşitli atölyelerde üretime katılmaları, sosyal ve psikolojik destek almaları için çok çeşitli çalışmalar yürüten Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin yedinci kuruluş yıl dönümü, renkli görüntülere sahne oldu. Nilüfer Gold Düğün Salonu'nda düzenlenen geceye, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Fırat Emiroğlu, Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Selçuk Şahin, engelli bireyler ile aileleri, gönüllüler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Gecede konuşan Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Fırat Emiroğlu önce Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in selamını herkese iletti. Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin dayanışmanın, paylaşmanın, dostluğun ve eşitliğin merkezi olduğunu söyleyen Emiroğlu şöyle devam etti: “Bugün burada haklı bir gururu, mutluluğu sizlerle paylaşıyoruz. Yedi yıldır Bizim Ev çatısı altında, engelli bireyler ve yakınlarına yönelik düzenli olarak gerçekleştirilen atölye ve eğitimlerin yanı sıra, engelli-engelsiz binlerce insan, çok çeşitli etkinlikler ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi. Bu anlamda Bizim Ev, gülümseyen bir kent yaratma yürüyüşümüzde çok önemli bir misyonun taşıyıcısı olmuştur. 5 Temmuz'da temeli atılan yeni Bizim Ev Projesi de, geleceğe dair vizyonumuzu göstermesi açısından önemli. Nilüfer'i sosyal projeler konusunda Türkiye'de örnek kent yapma hedefimize yönelik attığımız bu adımların tamamında katılımcılığı esas alıyor ve paydaşlarımızın desteklerini hep yanımızda hissediyoruz.”

Fırat Emiroğlu konuşmanın ardından Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi gönüllülerine sertifika vererek, çalışmaları için Başkan Mustafa Bozbey adına teşekkür etti.

Daha sonra da yedinci yıl dönümü pastası katılımcılarla birlikte kesildi. Davetlilerin gönüllerince eğlendiği gecede Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası da, ses sanatçısı Devran Şengümüş ile birlikte sahne aldı.