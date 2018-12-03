“Engelliye saygı gelişmişliğin göstergesidir”

Tayyare Kültür Merkezi'nde (TKM) engellilere yönelik düzenlenen konferansta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Gelişmiş tüm ülkeleri inceleyin ve araştırın. Engellisi, yaşlısı, düşkünü ve yolda kalmışına sahip çıkar. Allah'a hamdolsun, Türkiye bu konuda önemli mesafeler kat etti” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan bir dizi etkinlikle kutlandı. Tayyar Kültür Merkezi'nde engellilere özel sahne gösterilerinde bulunularak, konferans verildi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait huzurevinde kalan yaşlılardan oluşan koro, engelli bireylerin meydana getirdiği tiyatro grubu ve Çalgıcı Mektebi, engelli ve ailelerinin doldurduğu salonda sergiledikleri performansla izleyenleri büyüledi. Dr. Buğra Buyrukçu ise yine engellilere yönelik etkinlikler çerçevesinde sahne aldı. Dr. Buyrukçu, kişisel sağlık konusunda tecrübelerini salonda bulunanlara aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, düzenlenen etkinlikleri büyük bir ilgiyle takip etti. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Tayyare Kültür Merkezi'nde organize edilen fotoğraf sergisini ziyaretlere açan Başkan Aktaş, ardından Büyükşehir Belediyesi'ne ait grupların sergilediği sahne şovlarını izleyerek, Dr. Buğra Buyrukçu tarafından verilen konferansı takip etti. TKM'deki programların ardından Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'ne geçen Başkan Aktaş, burada ise bacaklarından rahatsızlığı bulunan ve yürüyemeyen Tahir Ağsar isimli vatandaşa Timurcan Sokağı'ndaki evinde tekerlekli sandalye hediye etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TKM'deki programda yaptığı konuşmada, tüm engellilerin gününü kutlayarak, dezavantajlı gruplara yönelik saygı ve sevginin gelişmişliğin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Bugün Avrupa ülkelerine bakıldığında engellilerin yaşadığı problemlerin ortadan kaldırıldığını gördüklerini, Türkiye'nin de bu anlamda son yıllarda büyük mesafe kat ettiğini belirten Başkan Aktaş, “Engelli kardeşlerimiz için ne yapsak az. İnşallah bu konudaki çalışma ve adımlarımız artarak devam edecek. Amacımız, onların hayatlarını kolaylaştırmak ve onları hayata kazandırabilmek” diye konuştu.

Başkan Aktaş, konuşmasında Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'da engellilere yönelik sürdürdükleri faaliyetlere de yer verdi. Engellilerin yaşadığı sıkıntıları aşmak adına Engelliler Şube Müdürlüğü aracılığıyla sürekli projeler geliştirdiklerini, danışmanlık hizmeti verdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Engelliler şube müdürlüğümüzün 8 bin 696 envanter kaydı bulunuyor. Bu kayıtlara göre; 2 bin 624 danışmanlık ve yönlendirme hizmeti, 409 sosyal inceleme ve ev ziyareti, bin 648 bebek bakım ve emzirme kabin kartı ile 141 sevgi çipi hizmeti verdik. Engelli araç tamir atölyesi hizmetimiz ile vatandaşlarımızın manuel ve akülü araçlarının tamir, bakım ve yedek parça ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyoruz. 2018 Aralık ayı itibari ile atölyemizden 18 akülü tekerlekli sandalye, 45 manuel tekerlekli sandalye, 275 akü, 375 genel tamir ve 23 tıbbi malzeme teslimi yapıldı” şeklinde konuştu.

Bursa'ya kazandırdıkları önemli projelerden birinin de Engelsiz Yaşam Merkezi olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, engelli bireylerin sosyal aktivitelere katılımını sağlamak, mesleki becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak, engelli ailelerinin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak için bu merkezde birbirinden işlevsel projeleri hizmete aldıklarını vurguladı. Engelsiz Yaşam Merkezi'nin aynı zamanda toplumda engelli olma durumuyla ilgili farkındalık oluşturma ve engelli ile engelsiz bireyler arasındaki iletişimi kuvvetlendirme alanlarında faaliyet gösterdiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bugüne kadar İngilizce, el sanatları, kickboks, yiyecek-içecek hizmetleri, ahşap boyama, resim, bilgisayar ve halk oyunları kursları açıldı. Bu kurslardan toplam 300 engelli birey faydalandı. Şu anda 210 kursiyerimiz ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Yine Hayal Odası hizmetimiz, ailelerimizin engelli çocukları ile günübirlik vakit geçirmelerine destek olmak amaçlı hizmet veriyor. Bunun yanında Bursa'mızda bir ilk olan ‘Engelsiz Dart' sporunu, engelli bireyler için erişilebilir imkanlarda hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.