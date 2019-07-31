Engelsiz mobil eğitim projesi

Engelli vatandaşlar için otobüsler özel olarak tasarlandı ve sınıf haline getirildi. Otobüslerde engelli rampası, 6 adet dokunmatik ekranı olan bilgisayar, 1 adet LCD monitör, klima ve kablosuz internet bulunuyor. Özel olarak tasarlanan otobüsler, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarımızın ayağına kadar gidebilecek. Engelli vatandaşlar 6 hafta sürecek bu çalışma sonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca imzalanmış sertifika almaya hak kazanacak.