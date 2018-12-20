‘Engelsiz mutfak' yüzleri güldürüyor

Yıldırım Belediyesi, 'Engelsiz Mutfak' projesiyle engellileri meslek sahibi yaparak sosyalleşmelerine katkı sağlıyor.

Sosyal belediyecilik uygulamaları ile destek elini dezavantajlı gruplara uzatan Yıldırım Belediyesi, Roman, engelli, yetim, yoksul ve kimsesiz bireylere yönelik geliştirdiği projelerle örnek oluyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ‘Engelsiz Mutfak', geride kalan 4 buçuk senede downsendromlu ve zihnî engelli 360 vatandaşa verdiği eğitim ile engellilerin sosyalleşerek meslek sahibi olmalarına katkı sağladı. Uzmanlar tarafından aşçılık eğitimi de alan öğrenciler, kurs sonunda sertifikalarını alarak diplomalı pasta-börek ustası olma imkânına kavuştu. Öte yandan 2019 yılında ahşap yakma, keçe dokumacılığı ve sabundan dekoratif süs eşyası yapımı kurslarının da düzenleneceği Engelsiz Mutfak'ta engelli fertler geleneksel el sanatları ile yeni yeteneklerini gün yüzüne çıkaracak.