Engelsiz Sosyal Yaşam Merkez hızla yükseliyor

Bursalı işadamı Celal Sönmez tarafından engellilere yönelik yaptırılan ‘Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi'nin inşaatı hızla yükseliyor.

Osmangazi'ye bağlı Yunuseli Mahallesi'nde 8 bin metrekare alan üzerine 2018'in Eylül ayında temeli atılan merkezin kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez Bursa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş ve beraberindeki heyet açılmasına kısa süre kalan Celal Sönmez Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezi'ni inceledi. Sönmez'e katkılarından dolayı teşekkür eden Vali Canbolat, sağlık üssünün engelliler ve ailelerine büyük fayda getireceğini söyledi. Bursa'nın yeni gelişim bölgesinde her yıl 2 bin öğrenciye hizmet verecek merkezde terapi sınıfları ve atölyelerle birlikte tedavi amaçlı kapalı yüzme havuzu, spor salonu, fizyoterapi salonu yer alacak. Ayrıca sosyal amaçlı konferans salonu, kafeterya ve yemekhane yanında öğretmenler ve uzmanlar için kullanım alanları bulunuyor.

Toplumun en büyük meselelerinden birinin engelli çocuklar olduğunu dile getiren Bursa Valisi Yakup Canbolat “Engellilerin eğitimleri ve bu kişilerin topluma kazandırılması hem devletin hem de hayırsever vatandaşların görevi. Onlar bunu vazife bildiler. Bursa'da da böyle bir açık vardı. Celal Sönmez önceki dönemde böyle bir taahhütte bulunmuş. Bursa'ya kazandırılmış çok güzel bir eser” dedi.