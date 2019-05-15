Engelsiz Yaşam'dan muhteşem sergi

Mustafakemalpaşa'da engelli kursiyerlerin çalışmalarıyla ortaya çıkan el sanatı eserleri büyük beğeni kazandı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği ‘Resim ve El Sanatları Sergisi' Adnan Menderes Meydanı'nda açıldı.

Merkezde eğitim alan 50 engelli kursiyerin 6 aylık çalışmalarının ürünü olan sergide; kalemden örgüye, filografiden boncuk işlemeye kadar 200 eser beğeniye sunuldu.

‘En Büyük Engel Sevgisizlik' sloganıyla açılan sergiyi ziyaret eden Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, engelli öğrencileri azimleri ve becerilerinden dolayı tebrik etti.

‘Engellilerimize yeni imkânlar sunacağız'

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde açılan kursların üretmek ve becerilerini geliştirmek isteyen engelliler için büyük bir imkân sunduğunu kaydeden Başkan Kanar, “Hiçbir yaş ve engel, kendimizi geliştirmeye, ortaya bir ürün çıkarmaya sebebiyet vermez. Vatandaşlarımız burada sosyalleşerek bir aile içindeymiş gibi alanlarında uzman eğitimcilerin de katkılarıyla kurslarına devam ediyor. El emeği göz nuru bu eserleri ortaya koyan kursiyerlerimizi kutluyorum. Bizlerde, Engelsiz Yaşam Merkezi'ne daha fazla önem vererek, imkânlarını arttırmak için gayret göstereceğiz” dedi.

Etkinlikte görücüye çıkan ürünleri tek tek inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, sergi hakkında bilgiler alarak engelli öğrencilerle sohbet etti.

İki gün izlenime açık kalan sergideki ürünler, malzeme karşılığı satışa sunuldu.