Enver Aysever ile “Yazı Akademisi” Mudanya'da başlıyor

Romanları ve denemeleriyle çağdaş edebiyatımızın önemli temsilcilerinden biri olan Enver Aysever, atölyesini Mudanya'ya taşıyor. Enver Aysever ile “Yazı Akademisi” 18 Ekimde başlıyor.

“Mudanya Akademi”nin ilk faaliyeti hayata geçiriyor. Yunus Nadi Roman Ödülü sahibi yazar, gazeteci ve tiyatrocu Enver Aysever ile “Yazı Akademisi” başlıyor. Enver Aysever, çok yönlü okuma alışkanlığı kazanmak ve hayâl gücünü kullanarak yazma becerilerini geliştirmek isteyen edebiyat tutkunlarına rehberlik edecek. Yazarlıktan anlatıya, derin okuma ve kurguya kadar farklı konular üzerine gerçekleşecek atölyede yazılar yazılacak, paylaşılacak ve tartışılacak. Aysever, hayatını edebiyatla buluşturmak isteyenlere gözlem, bakış açısı, ifade biçimleri, kurguyu oluşturan unsurlar ve kurgu çeşitleri hakkında bilgiler vererek yazı denemelerini değerlendirecek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde müzikte, resimde, heykelde, kısacası sanatın her dalında önemli çalışmalara imza attıklarını belirten, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Eğitimi, sporu, kültür ve sanatı herkes için ulaşılabilir kılan belediyemizin çalışmaları yeni dönemde de sürecek” diyerek edebiyatla ilgili herkesi atölyeye davet etti.