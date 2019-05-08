Erbulak'tan Nezihe Meriç öyküleri dinlediler

Tiyatro ve sinema oyuncusu Sevinç Erbulak, “Yılın Yazarı” etkinlikleri kapsamında öğrencilere Nezihe Meriç'in “Dur Dünya Çocukları Bekle” kitabından öyküler okudu.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği “Yılın Yazarı Nezihe Meriç” etkinlikleri kapsamında sanat dünyasından isimler, Nilüferli öğrencilerle buluşuyor. Son olarak tiyatro ve sinema oyuncusu Sevinç Erbulak, Üçevler Kütüphanesi'nde Dilek Özer Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri Tuğçe Savaş ile Dilber Dereli'nin de katıldığı buluşmada Sevinç Erbulak, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Sanat hayatı ve kitap sevgisi hakkında genç okurlara bilgi veren Erbulak, Nezihe Meriç'in çalışmalarına da değindi. Nezihe Meriç'in hayatını yazmaya adadığına dikkati çeken Erbulak, usta yazarın kadın ve çocuklara ayrı bir değer verdiğini ifade etti.

Keyifli bir ortamda gerçekleşen sohbetin ardından Sevinç Erbulak, bir öğrenciyle birlikte Nezihe Meriç'in “Dur Dünya Çocukları Bekle” adlı kitabından hikaye okudu. Etkinliğin sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Tuğçe Savaş, Erbulak'a, günün anısına hediye vererek teşekkür etti.