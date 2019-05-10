Erdem: "Devlet okulu ihtiyacını birlikte çözebiliriz"

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kendisini ziyaret eden Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi'ye, devlet okulu ihtiyacı ile ilgili destek sözü verdi. Erdem, “Okul ihtiyacını yapacağımız ortak çalışmalarla karşılamak istiyoruz” dedi.

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, şube müdürleri ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Ziyarette ağırlıklı olarak, nüfusu sürekli artan Nilüfer'deki devlet okulu ihtiyacı gündeme geldi. Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi, ilçedeki okul planlamalarının revize edilmesi gerekliliğinin doğduğunu belirterek “Mevcut okulların modernizasyonunu da sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, ilçede nüfusu artıran kentsel dönüşüm çalışmalarının da etkisiyle Nilüfer'de nüfus artışının sürdüğüne, bu durumun da devlet okulu ihtiyacını arttırdığına dikkat çekti. Turgay Erdem, “Özellikle seçim sürecinde bir araya geldiğimiz vatandaşlarımız, yoğun bir şekilde devlet okulu ihtiyacını dile getirdi. Bu konu artık ilçemizde çözüm bekleyen önemli bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. Okulların inşaatını üstlenmek isteyen hayırseverlerimiz de var. Ancak uygun arsa seçimi ve tahsisi konusunda kurumlar arasında ortak çalışma yapmamız gerekiyor. Yeni dönemde bu ihtiyacı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yapacağımız kapsamlı çalışmalarla karşılamak istiyoruz. Bu sonuçta hepimizin sorumluğunda olan bir konu” dedi.

Ziyarette ayrıca, kapanan çok sayıdaki eski köy okulunun yeniden işlevsel hale getirilmesi için çalışmalar da ele alındı. Mülkiyetleri halen Milli Eğitim Bakanlığı'nda olan bu yapıların, mutlaka işlevsel hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Erdem “Merkeze uzak mahallelerimizde atıl durumda bulunan bu binaları, mahalle sakinlerinin en verimli şekilde faydalanabileceği sosyal aktivite, eğitim ve üretim merkezleri haline getirmek istiyoruz. Belediyemizin bu konudaki taleplerinin yeniden değerlendirilmesinin hemen ardından uygulama aşamasına geçebilmeyi umuyorum” dedi.