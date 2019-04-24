Erdem: “Dünya barışı için sağlam temeller atıyoruz”

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 18'incisini düzenlediği Uluslararası Spor Şenlikleri coşku içinde devam ediyor.

Nilüfer'in Türkiye ve yurt dışındaki kardeş kentlerinden gelen heyet ve takımlar da şenlik heyecanına dâhil oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bulgaristan, Romanya, Bosna Hersek, Macaristan, Ukrayna, Polonya, Afyon ve Adıyaman'dan gelen heyetlerle dayanışma gecesinde bir araya geldi. Başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile birim müdürlerinin de katıldığı gecede dostluk rüzgarları esti. Misafirlerine kendi dillerinde “Hoş geldiniz” diyen Başkan Turgay Erdem, yaptığı konuşmada, Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nin Nilüfer'den dünyaya sporla kurulan bir barış köprüsü haline geldiğini belirterek, Nilüfer 18. Uluslararası Spor Şenlikleri'nin, kardeş kentlerin katılımıyla daha da değer kazandığını ifade etti.

Spor şenlikleri aracılığıyla birliktelik, kardeşlik ve barış mesajlarının verildiğini vurgulayan Erdem, “Her birimiz farklı dilleri konuşsak da, farklı inançlara sahip olsak da, farklı düşünüp, farklı hissetsek de sporun birleştirici ruhuyla geliştirdiğimiz kardeşliğimiz uzun yıllar sürecek. Kardeş şehirlerimiz şenliğimize katılarak, ilişkilerimizi hem daha ileriye taşıyor, hem de kültürlerin aynı potada buluştuğu bir şöleni bizlere yaşatıyor. Spor şenliklerimizle her yıl dünya barışı için sağlam temeller attığımıza inanıyorum. Çünkü burada konuk gençlerimiz, birbirlerinin kültürlerini, dünyaya bakışlarını öğrenme, birbirlerini tanıma olanağı buluyorlar” dedi.

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nin bu yıl yaklaşık 21 binin üzerinde katılımla ve coşkuyla devam ettiğini söyleyen Başkan Erdem, şenliklerin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kapsayan bir süreçte gerçekleşmesiyle de ayrı bir önem kazandığını dile getirdi.

Gece, Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası ile Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'nun müzik ve gösterileri ilgi gördü.