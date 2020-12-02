Erdem: “Nilüfer'de son 1 yılda 3 bin 500 engellinin yaşamına dokunduk”

Nilüfer'de engellilere yönelik hizmetlerle son bir yılda yaklaşık 3 bin 500 engellinin yaşamına dokunduklarını belirten Başkan Erdem, engellileri evden çıkarıp toplumsal hayata kazandırmak için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir açıklama yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “En büyük engel sevgisizliktir. Yaşamlarının çoğunu evde geçiren engelli bireylerin toplumsal hayata aktif bir şekilde katılmalarının zeminini hazırlamak gerekiyor. Yolları, kaldırımları engellilere göre düzenlemek yetmez. Sevgiyle tüm engelleri ortadan kaldıralım” dedi.

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında ilan edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, bir kutlama değil, farkındalık günü olduğunu ve engelli bireylerin yaşamdaki konumlarına dair farkındalığı artırma amacı taşıdığını belirten Başkan Erdem, her yıl çeşitli etkinlikler yapılan 3 Aralık'ta bu yıl pandemi nedeniyle engellilerin sağlığını düşünerek etkinlik yapılmadığını kaydetti.

Nilüfer Belediyesi olarak yıllardır engelsiz bir kent oluşturmaya, Nilüfer'i erişilebilir ve herkes için eşit fırsatların olduğu bir kent haline getirmeye çabaladıklarını sözlerine ekleyen Başkan Erdem, “Engelliler için fiziksel düzenlemelerle mekanları erişilebilir kılmak yetmez. Engellilerin bilgiye erişimini de kolaylaştırmak gerek. Onların toplumsal hayata aktif bir şekilde katılmalarını, sosyalleşmelerini de sağlamak gerek. Yani sadece fiziksel değil duygusal engelleri de ortadan kaldırmak gerek” dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin 2011 yılında hizmete açtığı Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nde çeşitli engelli gruplarına yönelik eğitim ve atölye çalışmaları yapıldığını ve engelli vatandaşların evden çıkıp birey olarak sosyal yaşama katılmalarına zemin hazırlandığını vurgulayan Başkan Erdem, Nilüfer'de kütüphane hizmetlerinin de engellilerin bilgiye erişimini sağlama hedefiyle düzenlendiğini hatırlattı.

Görme engellilerin kitaba erişimini kolaylaştırmak için Nilüfer'de evlere sesli kitap servisi yapan Nilüfer Belediyesi, sadece görme engellilere değil tüm engelli bireylere, istedikleri ödünç kitapları kurye ile evlerine ulaştırıyor. Bursa'nın ilk görme engelliler kütüphanesini de Akkılıç Kütüphanesi bünyesinde oluşturan Nilüfer Belediyesi, 81 adet braille kitap ile görme engellilere hizmet veriyor. Kabartma klavyenin de bulunduğu Akkılıç Kütüphanesi'nde ekran seslendirme programları aracılığı ile internete girebilen görme engelliler, kabartma yazı çıktısı alabilen yazıcı sayesinde, okumak istedikleri metinlerin çıkısını da alabiliyorlar. Kütüphanelere kayıtlı yaklaşık 2 bin 500 engelli bireyin bulunduğu Nilüfer'de, tüm bu hizmetler bedelsiz sunuluyor.

Görme engellilere sağlanan bilgisayar eğitimi ve bilgiye erişim olanaklarının, onlar için dünyaya açılan bir kapı olduğunu vurgulayan Başkan Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü; “Sadece görme engelliler değil Bizim Ev çatısı altında çeşitli engelli guruplarına verilen eğitimler onları dış dünyaya hazırlıyor, onları sosyalleştiriyor ve dört duvar arasında süren yaşamlarını değiştirip birey olmalarını sağlıyor. İşin bu yönünü çok önemsiyoruz. 2020 yılında Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi bünyesindeki; zihinsel ve fiziksel engelli bireylere yönelik el sanatları atölyeleri, spor, hobi etkinlikleri, görme engelli bireylere yönelik bağımsız hareket eğitimi, Braille alfabe, iletişim araçlarında erişilebilirlik ve bilgisayar eğitimleri, kitap okuma atölyesi, yoga çalışması, seramik çalışması ve tiyatro oyunu yazımı çalışmaları, beslenme seminerleri, müzik atölyesi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı hazırlık kursu, engelsiz ulaşım, psikolojik destek hizmeti, engelli bireylerin yakınlarına yönelik pilates çalışmaları, okuma grupları, Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi'nde verilen ücretsiz tatil olanağı ve Tekerlekli Sandalye Tamirevi hizmetleri ile yaklaşık 3 bin 500 engellinin hayatına dokunduk. Bu merkezimizin mekan olanaklarını genişletmek için çalışıyoruz.19 Mayıs Mahallesi'nde hizmete sunulacak yeni bina ile hem tüm engelli gruplarına, hem de daha fazla sayıda engelliye hizmet verebileceğiz.”