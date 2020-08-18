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Erdem'den Arslan'a ‘hayırlı olsun' ziyareti

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İlçe Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan İbrahim Arslan’ı, makamında ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İlçe Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan İbrahim Arslan'ı, makamında ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.


Belediye Başkanı Turgay Erdem, göreve yeni başlayan Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Arslan'ı ziyaret etti. Başkan yardımcıları Dr. Sibel Özer, Adem Vural, Osman Ayradilli, Remzi Çınar ve Engin Yener'in de yer aldığı ziyarette Başkan Turgay Erdem, İbrahim Arslan'a yeni görevinde başarılar diledi. Nilüfer Belediyesi olarak emniyet güçleriyle her zaman uyum içinde ortak çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Turgay Erdem, hedeflerinin halkın huzur ve güven içinde bir yaşam sürmesi olduğunu dile getirdi.


Ziyaret için teşekkür eden İbrahim Arslan da, huzur ve asayişin sürmesi için gece gündüz fedakârca çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Arslan, Başkan Turgay Erdem ve ekibine geçmişte verdiği desteklerden dolayı da teşekkür etti.

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