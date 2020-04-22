Erdem'den görev başındaki çalışanlara moral ziyareti

Büyük sorumluluk alarak çalışan ekipleri, mesafelerini korumaları konusunda uyaran Erdem, “Bu süreçte gösterdiğiniz yoğun çaba için teşekkür ederim” dedi.

Nilüfer Belediyesi, koronavirüs salgınının Türkiye'de etkili olmasıyla birlikte halkın sağlığını koruma ve ihtiyaçları karşılamak için bütün ekipleriyle seferber oldu. Nilüfer Belediyesi bünyesinde kurulan ve Vefa Sosyal Destek Grubu, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilaçlama ve temizlik ekipleriyle, sokak hayvanlarının aç kalmaması için aralıksız çalışan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerini çalışma alanlarında ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bilgi alarak bundan sonra yapılacak işler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların âcil ihtiyaçlarını karşılayan, onları zorunlu durumlarda hastaneye götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu çalışma alanında ziyaret eden Başkan Erdem, sosyal mesâfeyi koruyarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyük özveri ile çalışan ekiplere teşekkür eden Başkan Erdem, “Bu zor süreçte çok önemli bir görev üstlendiniz. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Çalışmanızı yaparken mesâfeyi korumaya, kendinizi ve hizmet verdiğiniz kişileri korumaya özen göstermenizi istiyorum” dedi.

Başkan Erdem daha sonra Beşevler Zabıta Amirliği ile Demirci pazar yerinde çalışan Zabıta Müdürlüğü ekiplerini ziyaret etti. Zabıta ekiplerinin de bu süreçte çok fazla sorumluluk yüklendiğinin farkında olduklarını söyleyen Erdem, “Gece gündüz halka hizmet için bu süreçte çalışıyorsunuz. Emeğiniz büyük. Sizin sayenizde bu süreci başarıyla atlatacağımıza inanıyorum. Emeğiniz için, kendinizi riske atarak, ailelerinizi ihmâl ederek çalıştığınız için çok teşekkür ediyorum” diyerek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Başkan Erdem, yakındaki polis merkezine de giderek görev başındaki polislere kolaylıklar diledi.

Başkan Turgay Erdem, salgın sürecinde açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanları için haftanın her günü muhtelif noktalara mama ve su taşıyan, hasta ve yaralı hayvanların tedavisinde çalışan Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü ile müdürlük bünyesindeki Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni de ziyaret ederek çalışma hakkında bilgi aldı. Erdem, sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını isteyerek, çalışan personele kolaylıklar diledi.